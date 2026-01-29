Axpo avviata operatività Green Pearl nuova nave per GNL e Bio-GNL

Axpo ha inaugurato a Genova la sua nuova nave, Green Pearl. Si tratta di una imbarcazione moderna progettata per trasportare GNL e Bio-GNL, prima in Europa a offrire anche il rifornimento diretto alle autocisterne. La nave permette di semplificare le operazioni di consegna, grazie alla possibilità di fare rifornimenti sia alle navi che ai camion. L’obiettivo è rendere più sicura la distribuzione di gas e aiutare l’economia italiana a muoversi con più efficienza.

Genova, 30 gen. - (Adnkronos) - E' stata inaugurata ufficialmente a Genova l'operatività di “Green Pearl”, l'innovativa nave gasiera per il trasporto small scale e per il rifornimento di GNL e Bio-GNL che, prima in Europa, consente di affiancare alle operazioni “ship-to-ship” (rifornimento alle navi) anche quelle “ship-to-truck” (rifornimento alle autocisterna gasiere), garantendo così una notevole semplificazione delle operazioni di distribuzione small scale e generando ricadute positive in termini di sicurezza energetica e di supporto al tessuto economico nazionale. L'unità era stata commissionata al cantiere genovese San Giorgio del Porto per conto della società armatoriale G&H Shipping Srl, joint venture tra Gas and Heat (famiglia Evangelisti) e la stessa San Giorgio del Porto (gruppo Genova Industrie Navali), poi affiancate dalla Sofipa (holding del gruppo armatoriale Ottavio Novella), ponendo al centro del progetto l'applicazione industriale di tecnologie e processi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La nuova diplomazia del GNL sta cambiando gli equilibri energetici e geopolitici nel Sud-est asiatico.

Buona la prima con Ham Italia per la bettolina Green Pearl rifornita di Gnl (FOTO) In porto a Genova completato con successo l’approvvigionamento di 600 metri cubi di prodotto con l’impiego di una dozzina di autocisterne LEGGI L'ARTICOLO: facebook

