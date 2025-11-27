In porto la prima nave a gnl pronta per fare rifornimento
Giovedì 27 novembre Gnv Virgo è approdata nel porto di Genova dopo un viaggio di circa un mese e 869 miglia nautiche, dal cantiere Guangzhou Shipyard International in Cina.Si tratta della prima nave della flotta Gnv alimentata a gnl. Nei prossimi giorni, sotto la lanterna, si svolgerà il primo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
