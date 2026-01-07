La nuova diplomazia del Gnl

La nuova diplomazia del GNL sta cambiando gli equilibri energetici e geopolitici nel Sud-est asiatico. Questa trasformazione, meno visibile ma di grande impatto, si basa sull’utilizzo strategico del gas naturale liquefatto come risorsa chiave per lo sviluppo e le alleanze regionali. L’articolo di Linkiesta Magazine analizza questa evoluzione silenziosa, evidenziando come il GNL stia diventando un elemento centrale nelle relazioni internazionali, senza ricorrere a grandi slogan o dichiarazioni ufficiali.

Questo è un articolo de Linkiesta Magazine 0325 – Senza alternativa. Si può acquistare  qui. Nel Sud-est asiatico è in corso una rivoluzione silenziosa, alimentata non da ideologie o insurrezioni bensì dalle molecole del gas naturale liquefatto (Gnl). Un tempo combustibile di nicchia riservato a una manciata di Paesi ricchi, oggi il Gnl è una leva di influenza fondamentale, un ponte verso la sicurezza energetica e una pedina nella rapida escalation della partita geopolitica.  La posta in gioco è alta. Mentre le sue città si gonfiano e le sue industrie fervono di nuova energia, il Sud-est asiatico è l’epicentro delle dinamiche mondiali del Gnl. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

