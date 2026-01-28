Domani su Netflix arriva la quarta stagione di ‘Avvocato di Difesa’. Tutti gli episodi saranno disponibili, pronti a portare di nuovo Mickey Haller sul banco degli imputati. La serie, molto seguita, torna con nuovi casi e tensioni che promettono di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Roma, 28 gennaio 2026 – Ormai mancano poche ore: Netflix ha confermato l’uscita della quarta stagione di ‘ Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer ’, per il 5 febbraio prossimo con tutti e dieci gli episodi pronti in rampa di lancio. Cosa sappiamo. Dal libro alla serie: genesi ed evoluzione. È passato più di un anno dall’uscita della terza stagione, andata in onda nell’autunno del 2024: un intervallo insolito per una serie che finora aveva pubblicato nuove stagioni ogni anno. Quella che potremo vedere a breve si basa sul sesto romanzo della saga, ‘La legge dell’innocenza’, in cui Haller non difende un cliente, ma se stesso, accusato di omicidio: un ribaltamento di prospettiva che promette tensione e introspezione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Avvocato di Difesa’, la quarta stagione su Netflix: ora Mickey Haller finisce sul banco degli imputati

