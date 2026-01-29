Aveva foglio di via obbligatorio da Gavardo beccato mentre ruba caricabatterie al centro commerciale | arrestato

Gavardo (Brescia), 29 gennaio 2026 – Arresto nel pomeriggio di ieri a Gavardo, in provincia di Brescia. Ad eseguirlo sono stati i carabinieri di Gavardo e della Locale Stazione. A finire nel mirino delle forze dell'ordine è stato straniero, un cittadino ghanese di 36 anni, già noto alle Forze dell'Ordine, sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Gavardo. Nonostante questo, l'uomo non solo si aggirava in paese, ma ha anche commesso un reato. Il colpo. Secondo quanto ricostruito il giovane ha asportato dal negozio "Euronics", che si trova nel Centro Commerciale "Le Porte del Garda" di Gavardo alcuni caricabatteria elettronici, per un valore di oltre 100 euro.

