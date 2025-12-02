Notato da addetto vendite mentre ruba due pc nel centro commerciale | 19enne arrestato
SURBO – Si era recato in un punto vendita all’interno del centro commerciale di Surbo, provando nelle sue intenzioni con destrezza a portare via due personal computer esposti all’interno, ma evidentemente non aveva fatto i conti con la perspicacia di un addetto vendite che ha notato i suoi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
