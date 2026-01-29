Avellino lavori notturni in via Dorso | asfalto resistente e cantieri a tappe

Lavori notturni in corso in via Dorso ad Avellino. Gli operai continuano a rifare l’asfalto, lavorando anche di notte per rispettare i tempi. Le strade sono chiuse al traffico, e i lavori proseguono a tappe, senza interruzioni. La strada resta chiusa al traffico durante le operazioni, mentre le squadre di lavoro si spostano da un punto all’altro per completare il rifacimento del manto stradale.

Avellino, 29 gennaio 2026 — I lavori di rifacimento del manto stradale in via Guido Dorso proseguono senza sosta anche nelle ore notturne.Questa sera e domani, dalle ore 20:00 alle 6:00 di sabato 31 gennaio, sarà il turno della fresatura e della posa del nuovo asfalto lungo il tratto che va dalla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Avellino Lavori

Lavori notturni in via Guido Dorso ad Avellino prevedono interventi di rifacimento dell’asfalto nelle notti tra il 29 e il 31 gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Avellino Lavori

Argomenti discussi: Via Guido Dorso, al via i lavori notturni di rifacimento del manto stradale; Avellino: lavori di rifacimento del manto stradale in via Guido Dorso; Dissezione aortica toraco-addominale, intervento salvavita al Moscati di Avellino; Napoli, lavori notturni in via Acton: urgenti pulizie al collettore fognario.

Via Guido Dorso, al via i lavori notturni di rifacimento del manto stradaleL’Amministrazione Comunale di Avellino informa la cittadinanza che, a partire dalla notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio e nella successiva tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, saranno eseguiti gl ... irpiniaoggi.it

Avellino, Lavori in via Guido DorsoL’Amministrazione Comunale di Avellino informa la cittadinanza che, nelle notti tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio e tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 ... irpinia24.it

Avellino, iniziano i lavori notturni a via Dorso per il rifacimento del manto stradale Dal nostro inviato Giovanni Iannuzzi - edicola Gambale #CiVuoleCostanza - facebook.com facebook