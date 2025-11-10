Asfalto speciale e cantieri notturni Partono i lavori sulla Paullese
Un asfalto ad alta tenuta e lavori eseguiti durante la notte, per limitare i disagi alla circolazione. Così la Città Metropolitana di Milano, ente competente sulle strade provinciali, ha avviato un intervento di rifacimento della pavimentazione della Paullese, all’altezza di San Donato. L’operazione riguarda il tratto compreso fra il chilometro zero e il chilometro 1+750: è qui che si lavora, una corsia alla volta sulle due carreggiate. In direzione di Milano, in particolare, la pavimentazione verrà completamente ricostruita col cosiddetto "asfalto da autostrada", che assicura maggiore resistenza ai carichi eccezionali, dura di più e distribuisce meglio il peso dei tir, riducendo la formazione di crepe, buche e dislivelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
