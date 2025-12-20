Nordio | Necessari interventi per limitare carcerazione preventiva
''La presunzione di innocenza in Italia è vulnerata in modo intollerabile. Noi abbiamo riformato i criteri per l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare introducendo l'interrogatorio preventivo e tra qualche mese entrerà in vigore la composizione collegiale dell'organo che deve emettere l'ordinanza di custodia cautelare. Questo sarà un grandissimo vantaggio per l'affermazione della presunzione di innocenza''. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nell'intervento nel corso dell'XI congresso di "Nessuno tocchi Caino" al teatro Puntozero del carcere Beccaria a Milano. ''Teniamo conto che oggi in Italia ci sono più di 15mila persone in detenzione che non scontano una condanna definitiva e buona parte di queste poi viene scarcerata perché la loro detenzione si manifestava ingiustificata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: L'appello degli archeologi: "Non limitare l'uso dell'archeologia preventiva"
Leggi anche: Carceri, Nordio: “Meglio ridurre carcerazione cautelare”
Nordio: 'Dopo il referendum la riforma del processo penale' - Il ministro al congresso di Nessuno tocchi Caino: 'Che enfatizzi i momenti di garantismo. ansa.it
Nordio: “Dopo il referendum sulla giustizia, metteremo subito mano alla riforma del processo penale” - Il ministro lo ha ribadito nel suo videointervento alla giornata conclusiva del nono congresso di Nessuno tocchi Caino al teatro Puntozero del carcere ... repubblica.it
Carceri, Serracchiani: Nordio riferisca sullo stop delle attività culturali “Un intervento estremamente pericoloso” - “Chiediamo che il ministro della Giustizia Nordio venga quanto prima a riferire in Parlamento per spiegare perché il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria abbia disposto una circolare che ... partitodemocratico.it
Parliamo delle ragioni per dire NO alla riforma Nordio sulla separazione delle carriere. Un tema che presto ci chiamerà tutti e tutte al voto e che è necessario capire perchè rischia di incidere profondamente sugli equilibri costituzionali senza migliorare concret - facebook.com facebook
Il ministro #Nordio a #Doha per #COSP11 della Convenzione ONU contro la corruzione #Uncac: “Italia in prima linea, necessario rafforzare recupero e confisca dei beni illeciti, assistenza tecnica e diffusione della cultura della legalità” @UNODC_AC @Ital x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.