Nordio | Necessari interventi per limitare carcerazione preventiva

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''La presunzione di innocenza in Italia è vulnerata in modo intollerabile. Noi abbiamo riformato i criteri per l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare introducendo l'interrogatorio preventivo e tra qualche mese entrerà in vigore la composizione collegiale dell'organo che deve emettere l'ordinanza di custodia cautelare. Questo sarà un grandissimo vantaggio per l'affermazione della presunzione di innocenza''. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nell'intervento nel corso dell'XI congresso di "Nessuno tocchi Caino" al teatro Puntozero del carcere Beccaria a Milano. ''Teniamo conto che oggi in Italia ci sono più di 15mila persone in detenzione che non scontano una condanna definitiva e buona parte di queste poi viene scarcerata perché la loro detenzione si manifestava ingiustificata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

