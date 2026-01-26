Sparatoria a Milano Piantedosi | No a presunzione di colpevolezza

La sparatoria avvenuta a Milano, nel quartiere Rogoredo, ha coinvolto un giovane di origine nordafricana. L'episodio si è concluso con un decesso, sollevando questioni sulla sicurezza urbana e l’ordine pubblico. Le autorità stanno investigando per chiarire le circostanze dell’accaduto e garantire la tranquillità nella zona.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00, via Giuseppe Impastato a Milano, nel quartiere Rogoredo, è stata teatro di un violento episodio conclusosi con la morte di un giovane di circa vent'anni, di origine nordafricana. La zona è nota per essere una delle principali piazze di spaccio della città. Secondo le prime informazioni, il ragazzo è rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Gli esperti della Scientifica ipotizzano, con cautela, che l'arma impugnata dalla vittima potesse essere una pistola a salve. La dinamica dei fatti: una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate stava effettuando un controllo del territorio. Il ministro Piantedosi ha annunciato lo scudo legale per le forze di polizia, con la presunzione di liceità per gli agenti durante l'esercizio delle loro funzioni. L'ultima normativa approvata prevede la presunzione di liceità per le forze di polizia, con lo scopo di tutelare gli agenti da eventuali iscrizioni nel registro degli indagati per atti compiuti durante il servizio.

