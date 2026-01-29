Avellino conclusa indagine DDA su presunto traffico di stupefacenti

La Procura di Avellino ha chiuso le indagini sulla presunta rete di traffico di droga tra la città e altri paesi della provincia. La Dda di Napoli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a sei persone, tutte sotto accusa per aver spacciato cocaina e hashish. Le indagini hanno portato alla luce un giro di droga che coinvolge diverse zone dell’hinterland irpino. Ora si attende l’eventuale processo.

L’indagine si concentra su fatti che, secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbero verificati tra marzo e ottobre 2021 nei territori di Avellino, Chiusano San Domenico e Forino. A seguito delle udienze davanti al Tribunale del Riesame di Napoli, Decima Sezione, il regime cautelare è stato in alcuni casi rimodulato a misure meno restrittive. Al centro dell’inchiesta, secondo quanto emerge dagli atti, vi è Giovanni Genovese, classe 1977, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari e difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero. Gli investigatori gli attribuiscono un ruolo di riferimento nell’organizzazione che avrebbe gestito lo spaccio tra Forino, Chiusano San Domenico e Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Un'operazione della DDA in corso nelle province di Salerno, Napoli e Avellino mira a smantellare un traffico illecito di cocaina e crack.

Nella mattinata odierna, i Carabinieri di Salerno hanno eseguito un’operazione contro un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con 19 misure cautelari tra Salerno, Napoli e Avellino.

