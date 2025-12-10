Traffico di sostanze stupefacenti operazione della DDA in corso in tre province campane
Un'operazione della DDA in corso nelle province di Salerno, Napoli e Avellino mira a smantellare un traffico illecito di cocaina e crack. Supportati da diverse unità specializzate, i militari stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di vari soggetti coinvolti in un’indagine per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti.
Tempo di lettura: < 1 minuto Da questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati da militari dei Reparti Territoriali e delle Compagnie del Comando Provinciale, da due team delle Aliquote di Primo Intervento di Salerno, dal 7º Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e dal Nucleo Cinofili di Sarno, stanno eseguendo, sulle province di Salerno, Napoli e Avellino, un provvedimento che prevede misure cautelari personali e reali a vario titolo nei confronti di diversi soggetti indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e traffico illecito di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed crack. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
