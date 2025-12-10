Traffico di sostanze stupefacenti operazione della DDA in corso in tre province campane

Un'operazione della DDA in corso nelle province di Salerno, Napoli e Avellino mira a smantellare un traffico illecito di cocaina e crack. Supportati da diverse unità specializzate, i militari stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di vari soggetti coinvolti in un’indagine per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, supportati da militari dei Reparti Territoriali e delle Compagnie del Comando Provinciale, da due team delle Aliquote di Primo Intervento di Salerno, dal 7º Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e dal Nucleo Cinofili di Sarno, stanno eseguendo, sulle province di Salerno, Napoli e Avellino, un provvedimento che prevede misure cautelari personali e reali a vario titolo nei confronti di diversi soggetti indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e traffico illecito di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed crack. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Traffico di sostanze stupefacenti, operazione della DDA in corso in tre province campane

Traffico di sostanze stupefacenti gestito dal carcere con telefono illecito, arrestate tre persone [VIDEO]

Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti: in arresto un uomo

Traffico di sostanze stupefacenti: 39 misure cautelari

L'INDAGINE Quindici persone arrestate nel quartiere San Donato per traffico di sostanze stupefacenti (cocaina) [FOTO] Due le famiglie accusate, leggi qui: https://cityne.ws/poLyk - facebook.com Vai su Facebook

Operazione antidroga all’alba: sgominata associazione a delinquere - del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di ... infocilento.it scrive