Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti 19 misure cautelari tra Salerno Napoli e Avellino

Nella mattinata odierna, i Carabinieri di Salerno hanno eseguito un’operazione contro un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con 19 misure cautelari tra Salerno, Napoli e Avellino. L'intervento si è concluso con l'arresto di diversi soggetti e la confisca di beni, segnando un importante passo nella lotta al narcotraffico nella regione.

Nella mattinata odierna, nelle Province di Salerno, Napoli e Avellino, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno

