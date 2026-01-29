Avellino-Cesena Mignani e il mercato che non decolla | Alla fine qualcuno spiegherà quello che è successo

Michele Mignani si presenta in conferenza stampa prima della sfida di sabato al Partenio. Il tecnico del Cesena spiega che il mercato non ha portato i risultati sperati finora e promette che alla fine qualcuno spiegherà cosa è davvero successo. La partita è alle porte e il mister si aspetta risposte dai suoi giocatori.

Mister Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa prima di Avellino-Cesena, si gioca sabato al Partenio alle 15, ma il tecnico ha incontrato la stampa in anticipo per motivi organizzativi legati alla trasferta in Irpinia. Non ci saranno Mangraviti per squalifica come Simic nelle fila dei.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

