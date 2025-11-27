L' attore sognava un amore come quello dei suoi genitori ma alla fine lo ha provato per il suo lavoro C' è qualcuno però che ama di più Ecco di chi si tratta
S i intitola Volevo essere Marlon Brando, come il libro scritto a quattro mani con Mirko Capozzoli uscito nel 2021, l’ultimo spettacolo teatrale di Alessandro Haber. L’attore, 78 anni, sul palcoscenico ripercorre vita e carriera, tra ricordi, immaginazione e viaggi nel tempo. Tutto in un luogo, il teatro, che per lui «è famiglia, sicurezza», ha raccontato Haber in un’intervista a Vanity Fair, «Ti dà il modo di confrontarti con il pubblico, di misurare, scegliere, provare quello che hai da dire». Il Pantheon raccontato da due artisti d’eccezione, Sergio Rubini e Alessandro Haber X Leggi anche › Alessandro Haber in sedie a rotelle per un’operazione andata male: «Guardo il mondo a mezza altezza» Alessandro Haber e la recitazione, una passione precoce. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
«La sfida più grande è stata togliere invece che aggiungere: restare fedele allo stile vocalico di Broadway. » Ariana Grande, fin da piccola, sognava il ruolo di Glinda. Quando ha sostenuto il provino per Wicked, ha voluto far capire subito da che parte stava: è - facebook.com Vai su Facebook
Can Yaman, la riflessione sull’amore con Sara Bluma: ''Oggi cerco la tranquillità'' - Can Yaman racconta i lati più privati di sé e la sua concezione dell’amore, ecco cosa ha trovato in Sara Bluma. Secondo msn.com
Liam Neeson ha trovato l'amore: a 73 anni... è "innamorato perso" di Pamela Anderson - Dopo aver "confessato" il suo amore per Pamela, l'attore di Schindler's List ha aggiunto: "È semplicemente fantastico lavorare con lei. Segnala tgcom24.mediaset.it
Morto a 33 anni Spencer Lofranco, l'attore che aveva lavorato anche con Angelina Jolie - La notizia è stata diffusa dal fratello tramite un post su Instagram ... Segnala msn.com