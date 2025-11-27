L' attore sognava un amore come quello dei suoi genitori ma alla fine lo ha provato per il suo lavoro C' è qualcuno però che ama di più Ecco di chi si tratta

S i intitola Volevo essere Marlon Brando, come il libro scritto a quattro mani con Mirko Capozzoli uscito nel 2021, l’ultimo spettacolo teatrale di Alessandro Haber. L’attore, 78 anni, sul palcoscenico ripercorre vita e carriera, tra ricordi, immaginazione e viaggi nel tempo. Tutto in un luogo, il teatro, che per lui «è famiglia, sicurezza», ha raccontato Haber in un’intervista a Vanity Fair, «Ti dà il modo di confrontarti con il pubblico, di misurare, scegliere, provare quello che hai da dire». Il Pantheon raccontato da due artisti d’eccezione, Sergio Rubini e Alessandro Haber X Leggi anche › Alessandro Haber in sedie a rotelle per un’operazione andata male: «Guardo il mondo a mezza altezza» Alessandro Haber e la recitazione, una passione precoce. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attore sognava un amore come quello dei suoi genitori, ma alla fine lo ha provato per il suo lavoro. C'è qualcuno, però, che ama di più. Ecco di chi si tratta

