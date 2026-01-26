Autostrada A11 | tir in fiamme tra Prato ovest e Pistoia riaperto tratto verso Pisa

Un incidente ha coinvolto un tir in fiamme sull’autostrada A11 tra Prato Ovest e Pistoia. Attualmente, il traffico è rallentato e si transita su una sola corsia, con circa 3 km di coda in direzione Pisa. Il tratto interessato è stato riaperto verso Pisa, ma si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

ROMA – Poco dopo le ore 15:30 di oggi, 26 gennaio 2026, sull'autostrada A11 Firenze-Pisa, è stato riaperto il tratto compreso tra Prato ovest e Pistoia, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme, e ora spento, all'altezza del km 26.5 in direzione Pisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico transita su una sola corsia e si registrano 3 km di coda in direzione Pisa.

Oggi sulla A11 Firenze-Mare si sono verificati disagi a causa di un incendio di un camion, che ha portato alla temporanea chiusura del tratto tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa.

