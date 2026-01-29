Autorizzazioni ambientali nel 2025 rilasciati 110 provvedimenti dal Libero consorzio

Il Libero Consorzio ha rilasciato nel 2025 ben 110 autorizzazioni ambientali. L’ente conferma il suo impegno nella tutela dell’ambiente, emettendo provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale per diverse aziende e progetti nella regione. Le pratiche sono state veloci e senza ritardi, dimostrando attenzione alle esigenze di sviluppo e tutela.

Continua l'impegno del Libero Consorzio nelle attività di tutela ambientale. In questo contesto rientrano anche i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), che il Decreto Legislativo 1522006 e il DPR n. 59 del 3 marzo 2013 assegnano alle ex Province. Nell'appena trascorso 2025.

