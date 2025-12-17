Autorizzazioni scadute e irregolarità ambientali sequestrato autolavaggio ad Aci Sant' Antonio

Sequestrato un autolavaggio ad Aci Sant'Antonio a causa di autorizzazioni scadute e irregolarità ambientali. I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Catania, in collaborazione con la locale stazione, hanno riscontrato gravi violazioni delle normative ambientali presso l'attività gestita da un 31enne del luogo.

I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Catania, insieme ai colleghi della locale stazione, hanno effettuato un controllo presso un autolavaggio gestito da un 31enne residente ad Aci Sant'Antonio, riscontrando gravi violazioni delle norme ambientali.Durante l'ispezione, i militari hanno.

