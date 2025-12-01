Auto si ribalta in autostrada l' intervento dei Vigili del fuoco
Tanta paura, nella giornata di ieri, sull’autostrada Salerno-Napoli, quando un’auto si è ribaltata all’altezza dello svincolo di Angri. Tratti in salvo gli occupanti del veicolo ma è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per evitare pericoli dopo la fuoriuscita di gas dal mezzo. Sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Auto ribaltata in Via Goldoni a Varese, un ferito trasportato in ospedale per accertamenti. #varesenews - facebook.com Vai su Facebook
Auto si ribalta a Catania, morto un 38enne e ferito il figlio 14enne. La vettura si è scontrata contro un muro dopo l'impatto con uno spartitraffico. #ANSA Vai su X
Violento scontro tra due auto sulla A31, un veicolo si ribalta: il bilancio è di quattro feriti - ALBETTONE (VICENZA) – Quest'oggi, 29 novembre, lungo l’ autostrada A31 si è verificato un grave incidente. nordest24.it scrive
Incidente grave in A31: auto si ribalta, 4 feriti - Forte apprensione lungo l'autostrada A31 Valdastico per un incidente, nel tratto compreso tra i caselli di Longare e Albettone in direzione Rovigo. Segnala vicenzareport.it
Incidente in A12 tra Sestri Levante e Deiva: auto si ribalta nella notte, cinque feriti - Incidente nella notte sulla A12 tra Sestri Levante e Deiva: auto si ribalta dopo un tamponamento. Lo riporta ligurianotizie.it