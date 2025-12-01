Auto si ribalta in autostrada l' intervento dei Vigili del fuoco

Salernotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanta paura, nella giornata di ieri, sull’autostrada Salerno-Napoli, quando un’auto si è ribaltata all’altezza dello svincolo di Angri. Tratti in salvo gli occupanti del veicolo ma è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per evitare pericoli dopo la fuoriuscita di gas dal mezzo. Sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

