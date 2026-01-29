Un ragazzino di 11 anni è stato lasciato solo a camminare sotto la neve a Belluno. Era salito sul bus senza biglietto e, una volta scoperto, non è stato fatto salire di nuovo. I genitori sono stati chiamati, ma nel frattempo il bimbo ha deciso di tornare a casa a piedi. La scena ha destato molta preoccupazione tra i testimoni.

Un episodio a dir poco sconcertante quello accaduto a Belluno, dove un bimbo di soli 11 anni sarebbe stato lasciato solo a vagare nella neve perché trovato a bordo del bus senza biglietto. I genitori hanno denunciato il fatto e la notizia si è diffusa, generando non poco sconcerto. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, il fatto si è verificato lo scorso martedì 27 gennaio. Il bambino era uscito da scuola al termine del rientro pomeridiano ed era salito sull'autobus - un mezzo della linea Dolomiti Bus - per fare ritorno a casa. Al momento di esibire il biglietto è risultato che l'11enne si trovava in possesso di un titolo di viaggio non più valido: il ticket, infatti, non corrispondeva a quello entrato in vigore pochi giorni prima per la tratta Calalzo-Cortina, che è stata adattata per il periodo olimpico (la tariffa, adesso, è di 10 euro). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'11enne ha il biglietto del bus sbagliato: costretto a camminare sotto la neve

Approfondimenti su Belluno 11enne

Un bambino di 11 anni è stato costretto a scendere dall’autobus nel Bellunese perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal bus senza aver comprato il biglietto da 10 euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Belluno 11enne

Argomenti discussi: Martin Mondelli, l'11enne prodigio della chitarra conteso dai talent: A scuola quando suono restano increduli; Belluno, non ha biglietto bus: 11enne costretto a farsi 6 chilometri a piedi sotto la neve; Terremoto nella notte tra Abruzzo e Lazio, scossa di magnitudo 2.9; NAPOLI. 11ENNE PRECIPITA CON LA MOTO DA CROSS IN UN CENTRO COMMERCIALE: è GRAVE.

L'11enne ha il biglietto del bus sbagliato: costretto a camminare sotto la neveIl bambino, che non era in possesso del biglietto, è stato costretto a scnedere dal mezzo e a camminare per 6 km sotto la neve. La famiglia ha sporto denuncia ... ilgiornale.it

Belluno, 11enne non ha biglietto bus: costretto a camminare per 6 km sotto la neveLeggi su Sky TG24 l'articolo Belluno, 11enne non ha biglietto bus: costretto a camminare per 6 km sotto la neve ... tg24.sky.it

Un bambino di 11 anni è stato costretto a farsi a piedi, mentre nevicava e con temperature sottozero, gli oltre 6 chilometri di statale 51 Alemagna che separano San Vito di Cadore da Vodo di Cadore (Belluno), perché non aveva il corretto biglietto dell'autobu - facebook.com facebook