Australian Open 2026 Sabalenka in finale | Svitolina non le stringe mano

Aryna Sabalenka ha raggiunto la finale degli Australian Open 2026, la prima del torneo e del suo anno. La numero uno del mondo ha superato il turno senza troppi problemi, mentre Svitolina non le ha stretta la mano alla fine del match. La tensione si è fatta sentire e il gesto ha attirato l’attenzione di tutti. Ora la tennista bielorussa aspetta di scoprire se potrà conquistare il suo primo titolo a Melbourne.

La numero uno del mondo Aryna Sabalenka è la prima finalista agli Australian Open 2026, prima prova stagionale del Grande Slam. La 27enne bielorussa conquista la sua quarta finale di fila a Melbourne, senza perdere un set, battendo in semifinale l’ucraina Elina Svitolina (n°12 Wta) con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco. Come ormai avviene da tempo, al termine del match la 31enne di Odessa ha evitato di stringere la mano a Sabalenka per l’appoggio della Bielorussia a Mosca nella guerra all’Ucraina. Svitolina fin dall’inizio del conflitto si è schierata apertamente a difesa del suo popolo con una serie di iniziative umanitarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Australian Open 2026, Sabalenka in finale: Svitolina non le stringe mano Approfondimenti su Australian Open 2026 Australian Open 2026, Sabalenka in finale: Svitolina battuta in 2 set Aryna Sabalenka vola in finale agli Australian Open 2026. Aryna Sabalenka domina Elina Svitolina e approda in finale agli Australian Open 2026 Aryna Sabalenka avanza senza problemi in finale agli Australian Open 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Aryna Sabalenka vs Marta Kostyuk @ Brisbane Finals | No Handshake #tennis #sabalenka #kostyuk Ultime notizie su Australian Open 2026 Argomenti discussi: Sabalenka regina dei tiebreak, Djokovic si arrabbia sui social; Australian Open, Alcaraz ok. Sinner, Musetti e Darderi: ottavi lunedì; Australian Open 2026, l’incredibile accusa dell’ucraina Oliynykova: Medvedev e Sabalenka persone pericolose. Il motivo; Australian Open 2026: Alcaraz, Sabalenka e il caldo bestiale aprono i quarti a Melbourne. Aryna Sabalenka domina Elina Svitolina e approda in finale agli Australian Open 2026Tutto secondo pronostico. La bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, ha sconfitto l’ucraina Elina Svitolina (n.12 WTA) in un’ora e 17 minuti con ... oasport.it LIVE Australian Open, semifinali donne: Rybakina-Pegula 3-0 Sabalenka prima finalista.sabalenka-svitolina — La numero uno al mondo è arrivata in semifinale grazie alla vittoria ai quarti di finale contro la sorpresa del torneo Iva Jovic per 6-3 6-0. La bieloruss ... gazzetta.it Dopo 2 set fantastici contro #djokernole dominati totalmente 6/4 6/3 #lore_musetti é stato costretto al ritiro nel quarto di finale agli #australianopen PECCATO LOLLO facebook #Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.