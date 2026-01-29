Aryna Sabalenka domina Elina Svitolina e approda in finale agli Australian Open 2026

Aryna Sabalenka avanza senza problemi in finale agli Australian Open 2026. La numero uno del mondo ha battuto facilmente Elina Svitolina, l’ucraina, e ora si prepara a giocarsi il titolo. Sabalenka ha mostrato tutta la sua forza e si è imposta con decisione, lasciando poche speranze alla sua avversaria. La finale si terrà tra pochi giorni e tutti gli occhi sono puntati su di lei.

Tutto secondo pronostico. La bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, ha sconfitto l'ucraina Elina Svitolina (n.12 WTA) in un'ora e 17 minuti con il punteggio di 6-2 6-3, conquistando l'accesso alla finale degli Australian Open. Per la giocatrice di Minsk si tratta della quarta finale consecutiva a Melbourne, l'ennesima conferma di un dominio ormai consolidato sul cemento. Sabalenka ha infatti raggiunto l'ultimo atto in sette degli ultimi tornei del Grande Slam disputati su questa superficie, vincendo 45 delle 47 partite giocate: numeri impressionanti. Ora attende la vincente della semifinale tra Elena Rybakina e Jessica Pegula.

