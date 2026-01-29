Australian Open 2026 Sabalenka in finale | Svitolina battuta in 2 set
Aryna Sabalenka vola in finale agli Australian Open 2026. La bielorussa, numero uno al mondo e due volte vincitrice a Melbourne, ha battuto in semifinale l’ucraina Elina Svitolina in due set, 6-2, 6-3. La partita si è conclusa in poco più di un’ora e mezza, con Sabalenka che si prepara a sfidare la rivale nella finalissima.
(Adnkronos) – Aryna Sabalenka è la prima finalista degli Australian Open 2026. La bielorussa, numero 1 del mondo e vincitrice 2 volte a Melbourne, in semifinale oggi 29 gennaio batte l'ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 12, per 6-2, 6-3 in 1h16'. Nella seconda semifinale si sfidano la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 6, e la kazaka Elena Rybakina, numero 5 del tabellone.
