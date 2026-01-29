Aryna Sabalenka vola in finale agli Australian Open 2026. La bielorussa, numero uno al mondo e due volte vincitrice a Melbourne, ha battuto in semifinale l’ucraina Elina Svitolina in due set, 6-2, 6-3. La partita si è conclusa in poco più di un’ora e mezza, con Sabalenka che si prepara a sfidare la rivale nella finalissima.

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka è la prima finalista degli Australian Open 2026. La bielorussa, numero 1 del mondo e vincitrice 2 volte a Melbourne, in semifinale oggi 29 gennaio batte l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 12, per 6-2, 6-3 in 1h16'. Nella seconda semifinale si sfidano la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 6, e la kazaka Elena Rybakina, numero 5 del tabellone. Emergenza Sicilia, Meloni puntualizza: “I 100 milioni? E’ un primo stanziamento” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open 2026, Sabalenka in finale: Svitolina battuta in 2 set

Approfondimenti su Australian Open

Gli Australian Open 2026 vedranno Iva Jovic affrontare Sabalenka nei quarti di finale del singolare femminile.

L'Australian Open 2026 si avvia verso le fasi decisive con la qualificazione di Alexander Zverev tra gli uomini e le vittorie di Sabalenka e Svitolina tra le donne.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Sabalenka regina dei tiebreak, Djokovic si arrabbia sui social; Australian Open, Alcaraz ok. Sinner, Musetti e Darderi: ottavi lunedì; Australian Open 2026, l’incredibile accusa dell’ucraina Oliynykova: Medvedev e Sabalenka persone pericolose. Il motivo; Australian Open 2026: Alcaraz, Sabalenka e il caldo bestiale aprono i quarti a Melbourne.

Aryna Sabalenka disturba il gioco: arriva il punto di penalità agli Australian OpenÈ in corso la prima semifinale del singolare femminile degli Australian Open 2026 tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Elina Svitolina. La numero ... oasport.it

Australian Open 2026: Sabalenka-Svitolina e Pegula-Rybakina, di semifinali e di storieQuattro giocatrici e un punto comune: nessun set perso. Le semifinali degli Australian Open 2026, in campo femminile, segnano la quinta volta negli Slam ... oasport.it

Dopo 2 set fantastici contro #djokernole dominati totalmente 6/4 6/3 #lore_musetti é stato costretto al ritiro nel quarto di finale agli #australianopen PECCATO LOLLO - facebook.com facebook

#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com