L'Australian Open 2026 si avvia verso le fasi decisive con la qualificazione di Alexander Zverev tra gli uomini e le vittorie di Sabalenka e Svitolina tra le donne. Zverev, numero 3 del seeding, si prepara alla semifinale, mentre le altre protagoniste continuano a offrire tennis di alto livello in questa tappa importante del circuito.

Alexander Zverev, testa di serie numero 3, è il primo semifinalista dell’ Australian Open 2026, aspettando il quarto di finale Sinner-Shelton. Il tedesco ha superato per 6-3 6-7 6-1 7-6 lo statunitense Learner Tien in 3 ore e 11 minuti cancellando un set point che avrebbe portato la sfida al quinto e decisivo set. Il caldo costringe gli organizzatori a porre rimedio chiudendo il tetto alla Rod Laver Arena. L’avvio è equilibrato e Zverev inizia subito con l’idea ben chiara di chiudere i punti il prima possibile (alla fine del match oltre il 73% dei punti realizzati dal tedesco sono stati ottenuti nei primi 4 scambi). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australian Open 2026, Alcaraz-Zverev in semifinale: tra le donne, vittorie per Sabalenka e Svitolina

Approfondimenti su Australian Open2026

La decima giornata al Melbourne Park ha visto alcune delle principali sfide degli Australian Open, con Zverev che si qualifica per la terza semifinale consecutiva e Sabalenka che domina Jovic.

In diretta dagli Australian Open 2026, aggiornamenti sulle sfide di oggi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Australian Open2026

Argomenti discussi: Alcaraz vince ancora: Paul ko, è ai quarti; Cos'è quel misterioso braccialetto che Alcaraz ha dovuto togliere prima del match; Forza e coraggio per ciò che sta accadendo in Spagna: la scritta di Alcaraz dopo la vittoria…; Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming.

Australian Open, Alcaraz domina De Minaur e vola in semifinaleCarlos Alcaraz vola in semifinale agli Australian Open 2026, per la prima volta in carriera. Oggi, martedì 27 gennaio, il tennista spagnolo ha battuto il padrone di casa Alex De Minaur nei quarti ... adnkronos.com

Australian Open: Alcaraz liquida de Minaur in tre set e accede alla prima semifinale a MelbourneTennis - Australian Open | Alex de Minaur gioca a un buon ritmo, ma si infrange di nuovo nel tabù dei quarti di finale Slam. Carlos Alcaraz è di un altro livello; accede al penultimo atto senza perder ... ubitennis.com

LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com

Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4) - facebook.com facebook