australian open 2026 la semifinale sinner vs djokovic domani in chiaro su nove

Domani mattina alle 9, in diretta da Melbourne Park, si gioca la semifinale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La partita sarà visibile in chiaro su NOVE, permettendo a tutti di seguire l’incontro senza abbonamenti. I due si sfidano per un posto in finale, in un match che promette grande spettacolo.

La semifinale dell’Australian Open fra Jannik Sinner e Novak Djokovic verrà trasmessa in chiaro su NOVE, venerdì 30 gennaio dalle 9:00 in diretta da Melbourne Park. Sesta semifinale consecutiva negli Slam per Jannik Sinner, terza a Melbourne, dove prosegue la difesa del titolo. Jannik ha già affrontato Novak Djokovic 10 volte e vinto gli ultimi 5 precedenti dalla mitica Coppa Davis del 2023: in semifinale dell’Australian Open 2024, in finale a Shanghai e l’anno scorso al Roland Garros e a Wimbledon. Come la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, in diretta venerdì 30 gennaio dalle 4:30, anche Sinner-Djokovic verrà trasmessa su HBO Max, discovery+ e su Eurosport 1, disponibile anche su DAZN, TimVision e Prime Video. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Questa mattina, gli appassionati di tennis hanno potuto seguire in diretta su Nove la semifinale tra Sinner e Djokovic a Melbourne.

Domani Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026.

