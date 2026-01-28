Questa mattina, gli appassionati di tennis hanno potuto seguire in diretta su Nove la semifinale tra Sinner e Djokovic a Melbourne. Dopo aver trasmesso gli Australian Open a pagamento su Eurosport, Warner Bros Discovery ha deciso di offrire questa partita in chiaro, permettendo a più persone di vedere uno degli incontri più attesi del torneo senza costi aggiuntivi.

Non è ancora ufficiale ma, in base alle informazioni raccolte dalla Gazzetta, si va verso la diretta in chiaro della semifinale degli Australian Open tra Sinner e Djokovic. Venerdì la sfida verrà quindi trasmessa da Nove, il canale free del gruppo Warner Bros Discovery, che detiene i diritti tv esclusivi del torneo di Melbourne, finora proposto integralmente da Eurosport a pagamento, attraverso le piattaforme streaming Dazn, Timvision, Discovery+ e Hbo Max. È una libera scelta del broadcaster titolare dei diritti del primo Slam della stagione (e del Roland Garros), mentre gli Us Open sono in chiaro su SuperTennis (in simulcast su Sky) e Wimbledon è un’esclusiva Sky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Djokovic, la semifinale di Melbourne in chiaro su Nove

