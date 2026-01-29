Australian Open Sinner-Djokovic | domani semifinale programma e orario tv

Domani Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026. L’azzurro, testa di serie numero 2 e campione in carica, affronta il serbo in un match che si preannuncia molto combattuto. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con ogni probabilità anche in chiaro, per permettere a tutti di seguire questa sfida importante.

L'Australian Open offre appuntamenti di rilievo, tra cui i quarti di finale con Musetti e Sinner.

Questa sera, gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 2026.

Australian Open, Sinner-Djokovic: domani semifinale, programma e orario tvJannik Sinner in campo nella seconda semifinale degli Australian Open 2026. L'azzurro, testa di serie numero 2 e campione in carica, domani venerdì 30 gennaio affronterà - in diretta tv e streaming, ... adnkronos.com

Australian Open, il programma di venerdì 30 gennaio: Sinner sfida Djokovic alle 9.30, Alcaraz-Zverev di notteTennis - Australian Open | L'azzurro vuole la terza finale consecutiva a Melbourne, ma Nole è in agguato. Il n. 1 al mondo se la vedrà Zverev, finalista del 2025 ... ubitennis.com

Dopo 2 set fantastici contro #djokernole dominati totalmente 6/4 6/3 #lore_musetti é stato costretto al ritiro nel quarto di finale agli #australianopen PECCATO LOLLO - facebook.com facebook

#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com