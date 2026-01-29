Australian Open Sinner-Djokovic | domani semifinale programma e orario tv
Domani Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026. L’azzurro, testa di serie numero 2 e campione in carica, affronta il serbo in un match che si preannuncia molto combattuto. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con ogni probabilità anche in chiaro, per permettere a tutti di seguire questa sfida importante.
(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo nella seconda semifinale degli Australian Open 2026. L'azzurro, testa di serie numero 2 e campione in carica, domani venerdì 30 gennaio affronterà – in diretta tv e streaming, con ogni probabilità anche in chiaro – il serbo Novak Djokovic, numero 4 del tabellone, nel match in programma non prima.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
