Attualità | in partenza a Palazzo Blu la rassegna America 2026

A Palazzo Blu a Pisa prende il via la rassegna “America 2026”, un ciclo di conferenze dedicato alla storia e all’attualità degli Stati Uniti. In occasione del 250º anniversario della Dichiarazione di Indipendenza del 1776, l’evento offre approfondimenti sulla nascita e l’evoluzione della potenza mondiale statunitense, analizzando aspetti storici e contemporanei. Un’occasione per conoscere meglio il rapporto tra passato e presente degli Stati Uniti.

Pisa, 16 gennaio 2026 – È in partenza a Palazzo Blu il ciclo di conferenze ‘America 2026’, sulla storia passata e presente degli Stati Uniti, a 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776, che sancì la nascita della grande potenza mondiale. Per l’occasione Palazzo Blu organizza quattro conferenze che sono rilevanti per capire le vicende di ieri e di oggi, dall’Indipendenza agli Stati Uniti contemporanei che esprimono la presidenza Trump e Papa Leone XIV. Gli incontri in programma, a cura del professor Arnaldo Testi, affidati a importanti studiose e studiosi, prendono il via domenica 18 gennaio con l’evento dal titolo ‘I cattolici e l’America: da Leone XIII a Leone XIV’, con il professor Daniele Menozzi (Scuola Normale Superiore), che affronterà il tema del rapporto fra politica e religione, sempre cruciale nel paese e oggi più che mai, con tre aspetti che hanno un carattere di novità: il culto parareligioso che circonda il presidente Trump, il contributo dei cattolici alla sua rielezione, e l’avvento di un papa statunitense. 🔗 Leggi su Lanazione.it

