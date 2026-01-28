Champions League oggi Union Sg-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla

Questa sera si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. L’Atalanta, guidata da Palladino, affronta in trasferta l’Union Sg. È una partita decisiva per entrambe le squadre, che vogliono conquistare i punti necessari per avanzare. L’incontro si svolge in Svizzera, e i tifosi italiani seguono con attenzione per scoprire se la Dea riuscirà a portare a casa il risultato.

(Adnkronos) – L'Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, la squadra di Palladino affronta in trasferta l'Union Sg nell'ultima giornata della fase campionato. I nerazzurri, tredicesimi con 13 punti, vanno a caccia di una vittoria che potrebbe valere la qualificazione diretta agli ottavi. I belgi, 31esimi con soli 6 punti, sono quasi fuori dai giochi per il passaggio del turno e hanno bisogno solo di un successo per provare a sperare. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Union Sg-Atalanta, in campo alle 21: Union Sg (3-4-1-2) Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; El Hadj; Florucz, David.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

