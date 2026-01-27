Atalanta Bellanova parzialmente in gruppo | il rientro si avvicina

L’esterno dell’Atalanta Bellanova si sta avvicinando al rientro completo, partecipando parzialmente alle sessioni di gruppo. Il suo recupero è importante in vista della sfida di campionato contro il Como, più che dell’impegno europeo contro l’Union Saint Gilloise. La sua presenza potrà contribuire a rafforzare la formazione nerazzurra nel prossimo appuntamento di Serie A.

Ieri seduta mattutina: lavoro di scarico per chi è stato utilizzato con un buon minutaggio contro il Parma, seduta completa per tutti gli altri. Discorso diverso per Raoul Bellanova che ha lavorato parzialmente in gruppo. Più che la trasferta di Bruxelles, nel mirino c’è quella di Como per domenica per rientrare nella lista dei convocati. Mitchell Bakker invece ha svolto allenamento integrato con la Primavera con cui ha giocato domenica mattina contro il Frosinone nel campionato di competenza. Oggi allenamento alle 11 a Zingonia, pranzo e partenza per Bruxelles dove parleranno Raffaele Palladino e Nikola Krstovic alle 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Atalanta si prepara alla fase decisiva della stagione, puntando alla qualificazione in Champions League.

