L’Atalanta riparte con la testa già rivolta alla prossima sfida di Champions League, dopo la sconfitta di ieri sera a Bruxelles contro l’Union St Gilloise. De Ketelaere, uno dei protagonisti, dice che la squadra vuole andare avanti e credere ancora nel cammino europeo. Nonostante il ko, i nerazzurri sono determinati a non mollare e a cercare di superare le difficoltà.

Bergamo, 29 gennaio 2026 - Tanti rimpianti per l’Atalanta dopo la sconfitta di ieri sera a Bruxelles per 1-0 sul campo dell’Union St Gilloise. Rimpianti per la mancata qualificazione agli ottavi di finale, anche se l’obiettivo iniziale è stato raggiunto. Prima dell’inizio della fase a girone della Champions l’obiettivo dei nerazzurri era entrare tra le prime 24 e conquistare un posto per i playoff. Obiettivo raggiunto già la settimana scorsa e migliorato ieri sera, con il 15esimo posto che consente di avere il vantaggio della partita casalinga al ritorno nei playoff. Dove l a Dea affronterà una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, De Ketelaere guarda oltre: “Vogliamo andare avanti in questa Champions”

L’Atalanta torna protagonista in Champions League con una vittoria importante contro il Chelsea.

L’Atalanta conquista una vittoria fondamentale in Champions League, superando il Chelsea 2-1 in rimonta.

Atalanta, De Ketelaere guarda oltre: Vogliamo andare avanti in questa ChampionsL’attaccante belga: Ora pensiamo ad affrontare al meglio Borussia o Olimpiacos nei playoff. Abbiamo la nostra occasione ... sport.quotidiano.net

Atalanta, De Ketelaere: In trasferta abbiamo un problemaGara? «L'Union è una squadra che ha la caratteristica di farti giocare male, di non darti riferimenti e di aggredirti. Eppure, ho avuto la netta sensazione che nei primi venti minuti avessimo noi il p ... fantacalcio.it

Il commento di Charles De Ketelaere al termine di #USGAtalanta Charles De Ketelaere's post-match interview #UCL #GoAtalantaGo facebook