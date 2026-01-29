Atalanta De Ketelaere guarda oltre | Vogliamo andare avanti in questa Champions
L’Atalanta riparte con la testa già rivolta alla prossima sfida di Champions League, dopo la sconfitta di ieri sera a Bruxelles contro l’Union St Gilloise. De Ketelaere, uno dei protagonisti, dice che la squadra vuole andare avanti e credere ancora nel cammino europeo. Nonostante il ko, i nerazzurri sono determinati a non mollare e a cercare di superare le difficoltà.
Bergamo, 29 gennaio 2026 - Tanti rimpianti per l’Atalanta dopo la sconfitta di ieri sera a Bruxelles per 1-0 sul campo dell’Union St Gilloise. Rimpianti per la mancata qualificazione agli ottavi di finale, anche se l’obiettivo iniziale è stato raggiunto. Prima dell’inizio della fase a girone della Champions l’obiettivo dei nerazzurri era entrare tra le prime 24 e conquistare un posto per i playoff. Obiettivo raggiunto già la settimana scorsa e migliorato ieri sera, con il 15esimo posto che consente di avere il vantaggio della partita casalinga al ritorno nei playoff. Dove l a Dea affronterà una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
