Champions League Atalanta-Chelsea 2-1 | De Ketelaere fa volare la Dea
L’Atalanta conquista una vittoria fondamentale in Champions League, superando il Chelsea 2-1 in rimonta. La squadra di Palladino si impone in casa nella sesta giornata, ottenendo tre punti importanti in chiave qualificazione. La partita ha visto De Ketelaere protagonista, contribuendo al successo della Dea contro i londinesi di Maresca.
Successo in rimonta per l’ Atalanta nella serata di Champions League. La formazione di Palladino ha superato in casa 2-1 il Chelsea di Maresca nell’incontro valido per la sesta giornata della fase campionato della competizione, incassando tre punti preziosissimi in chiave qualificazione. Blues avanti al 25? con Joao Pedro. Nella ripresa il colpo di testa vincente di Scamacca (55?) e la rete di De Ketelaere (83?) ribaltano la situazione. L’Atalanta sale a 13 punti nel girone, in terza posizione momentanea dietro solo ad Arsenal e Bayern Monaco.??????????? #AtalantaChelsea #UCL #GoAtalantaGo pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
PSV-Saint-Gilloise (Champions League, 16-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Athletic Bilbao-Arsenal (Champions League, 16-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Un’altra partita coperta a San Mamès?
Benfica-Qarabagh (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Aquile vittoriose senza sofferenza?
Champions League, Inter-Liverpool 0-1 e Atalanta-Chelsea 2-1: gol di Joao, Scamacca, De Ketelaere e Szoboszlai Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-juventus- - facebook.com Vai su Facebook
? #Inter-Liverpool diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE Vai su X
Atalanta da sogno: Scamacca e De Ketelaere guidano la rimonta, Chelsea ko - La squadra di Palladino centra una vittoria importantissima e sale al terzo posto nella classifica di Champions League: Maresca cade a Bergamo ... Riporta corrieredellosport.it
Poker Boy, la biografia ufficiale di Dario Sammartino presentata al Mondadori Bookstore di Napoli sbircialanotizia.it
Paola Caruso, la dedica alla mamma morta: «Sei stata la migliore al mondo. Ora due angeli ci proteggono dal ... leggo.it
LIVE Atalanta-Chelsea 2-1, Champions League calcio in DIRETTA: De Ketealere ribalta la partita! oasport.it
Probabili formazioni Juve Pafos: Spalletti scopre le carte, non mancano le sorprese! Le ultime sulle scelte ... juventusnews24.com
LIVE Atalanta-Chelsea 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! oasport.it
LIVE Civitanova-Montpellier 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: dominio totale dei marchigiani oasport.it