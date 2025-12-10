Champions League Atalanta-Chelsea 2-1 | De Ketelaere fa volare la Dea

L’Atalanta conquista una vittoria fondamentale in Champions League, superando il Chelsea 2-1 in rimonta. La squadra di Palladino si impone in casa nella sesta giornata, ottenendo tre punti importanti in chiave qualificazione. La partita ha visto De Ketelaere protagonista, contribuendo al successo della Dea contro i londinesi di Maresca.

Successo in rimonta per l' Atalanta nella serata di Champions League. La formazione di Palladino ha superato in casa 2-1 il Chelsea di Maresca nell'incontro valido per la sesta giornata della fase campionato della competizione, incassando tre punti preziosissimi in chiave qualificazione. Blues avanti al 25? con Joao Pedro. Nella ripresa il colpo di testa vincente di Scamacca (55?) e la rete di De Ketelaere (83?) ribaltano la situazione. L'Atalanta sale a 13 punti nel girone, in terza posizione momentanea dietro solo ad Arsenal e Bayern Monaco.??????????? #AtalantaChelsea #UCL #GoAtalantaGo pic.