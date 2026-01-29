La chiusura del dormitorio pubblico diventa al centro di un acceso dibattito nelle ultime settimane. Le cronache raccontano di persone costrette a cercare alternative, spesso senza successo, lasciate senza un riparo dignitoso. La questione diventa un problema che coinvolge direttamente chi vive in strada e le istituzioni che devono trovare soluzioni rapide.

Ad essere al centro del dibattito nelle ultime settimane, rimbalzando nelle cronache, è la questione dormitorio. E’ un dato di fatto: la città di Grosseto da sabato sarà senza dormitorio (che sarà attivo fino a quel giorno). Il problema sta nella mancanza di strutture disponibili e idonee a svolgere questo servizio sociale. Quindi tante persone si ritrovano in mezzo alla strada, senza un tetto sulla testa. E il freddo, però, ancora non ha voltato le spalle. Un tema, anche questo, che non può non toccare il Sunia e Antonio Terribile lo sa bene e può analizzarlo con altrettanta precisione. "Le persone che da sabato non potranno più usufuire del dormitorio diventeranno ’invisibili’ – dice il presidente del Sunia –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Assurdo dover chiudere il dormitorio pubblico"

Approfondimenti su Assurdo Chiudere

A causa delle temperature rigide in questi giorni, stasera sarà riaperto il dormitorio temporaneo a Clarina, presso la sala polivalente della Circoscrizione dell’Oltrefersina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

FullA 9-Year-Old Prodigy Solves a Grisly Murder, Uncovering a Conspiracy Too Shocking to Believe.

Acconti e sanzioni. Comunicazione ade sulla dichiarazione 2023 per mancato versamento degli acconti 2024. Sanzioni ridotte al 10%. Da una verifica viene fuori che il reddito 2024 è molto inferiore a quello del 2023, di circa la metà. Sarebbe assurdo dover v - facebook.com facebook

Ci pare assurdo dover giustificare una corretta traduzione ma tant'è: ci siamo affidati a un traduttore madrelingua che ha confermato quanto scritto. Gosens dice letteralmente: "L'allenatore non mi ha dato il permesso". Il video è disponibile su You Tube x.com