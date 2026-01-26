C’è troppo freddo riapre il dormitorio in Clarina per i senzatetto

A causa delle temperature rigide in questi giorni, stasera sarà riaperto il dormitorio temporaneo a Clarina, presso la sala polivalente della Circoscrizione dell’Oltrefersina. Questa iniziativa mira a offrire un riparo sicuro ai senzatetto e a persone richiedenti protezione internazionale, garantendo un punto di accoglienza durante le notti più fredde.

Viste le condizioni meteorologiche di questi giorni, aprirà stasera in Clarina, nella sala polivalente della Circoscrizione dell’Oltrefersina, un dormitorio per senza dimora richiedenti protezione internazionale. L’apertura è stata decisa dall’amministrazione comunale di concerto con il servizio Politiche sociali della Provincia autonoma. Come avvenuto a inizio gennaio, il dormitorio è gestito dal Comitato di Trento della Croce Rossa assieme ai corpi dei Vigili del fuoco volontari e con il supporto dei volontari della scuola Penny Wirton. Allestito d’urgenza nella giornata di oggi dal servizio Gestione strade e fabbricati con arredi e coperte forniti dalla Protezione civile e dal comitato di Trento della Croce Rossa, il dormitorio può ospitare fino a 24 persone.🔗 Leggi su Trentotoday.it

In risposta alle recenti ondate di freddo intenso, è stato allestito un dormitorio last minute a Clarina per accogliere 24 senzatetto.

