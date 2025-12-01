Emergenza freddo apre a Latina il dormitorio invernale

Latina, 1 dicembre 2025 – Apre questa sera, primo dicembre, il dormitorio invernale per l’emergenza freddo in zona R6, alle spalle del comando della Polizia Locale. 60 i posti letto a disposizione degli ospiti, all’interno della tensostruttura che resterà aperta fino al 31 marzo 2026. Il sindaco Matilde Celentano e l’assessore Michele Nasso visiteranno la struttura e gli ospiti venerdì 5 dicembre alle ore 19. La nuova localizzazione per il servizio relativo all’emergenza freddo è stata decisa dalla giunta ed è stata condivisa con il Comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario LT2. La struttura è stata allestita e sarà gestita dalla Croce Rossa Italiana – comitato di Latina, rappresentata dal presidente Lorenzo Munari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it