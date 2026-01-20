Assicurazione docenti e ATA copre anche il tragitto casa-lavoro

A partire dall’anno scolastico 20252026, l’assicurazione per docenti e personale ATA verrà ampliata, includendo anche la copertura degli infortuni durante il tragitto casa-lavoro. Questa novità garantisce una maggiore tutela per il personale scolastico, offrendo una protezione più completa. La misura rappresenta un miglioramento importante, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la serenità di chi lavora nel settore dell’istruzione.

A partire dall’anno scolastico 20252026, il personale della scuola potrà contare su un sistema di protezione più ampio grazie alla copertura obbligatoria per gli infortuni, estesa anche al tragitto casa-lavoro. Con il D.L. 902025 entra in vigore una tutela assicurativa piena per tutto il personale scolastico, docenti e ATA, che riguarda non solo le attività svolte in aula o in laboratorio, ma anche ogni iniziativa autorizzata o organizzata dall’istituto, sia essa interna o esterna. La novità più rilevante è l’estensione esplicita agli infortuni occorsi nel tragitto casa-scuola, finora esclusi. L’unico limite resta il cosiddetto “rischio elettivo”, ovvero quelle condotte arbitrarie, del tutto scollegate dal servizio, che interrompono il nesso assicurativo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sconti e agevolazioni docenti e ATA: dai trasporti (anche con Carta docente) all'assicurazione sanitaria, dagli alimentari all'abbigliamento. Il dettaglioNel sito del Ministero sono disponibili dal 2023 le agevolazioni dedicate a docenti, ATA, educatori e dirigenti, che includono sconti su trasporti (anche con Carta docente), assicurazioni sanitarie, alimentari e abbigliamento.

