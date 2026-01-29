Dopo 24 anni si chiude il caso dell’omicidio di Tommaso Gigliola. La polizia ha arrestato un sospettato, un uomo di 40 anni di Brindisi, che si trovava nelle mani degli agenti. La vittima, uccisa il 4 maggio del 2002 nei pressi dello stadio San Nicola di Bari, ora può finalmente ricevere giustizia.

Risolto dopo 24 anni l'omicidio di Tommaso Gigliola. L'uomo, 40enne di Brindisi, era stato ucciso nella zona dello stadio San Nicola di Bari il 4 maggio del 2002. Solo oggi, però, sarebbe stato preso il responsabile del delitto: in manette ci è finito un pregiudicato di 44 anni, Francesco Pellegrino, ritenuto l'esecutore materiale dell'uccisione di Gigliola. L'accusa nei suoi confronti è omicidio in concorso aggravato dai motivi abietti, dalle condizioni di minorata difesa della vittima e dal fine di eseguire una rapina a mano armata. A coordinare le indagini la Dda di Bari. Quella notte, sarebbero stati in tre a programmare una rapina a mano armata nei confronti dei clienti delle prostitute nella zona dello stadio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Assassinio Tommaso Gigliola, la svolta: chi arrestano 24 anni dopo

Approfondimenti su Tommaso Gigliola

