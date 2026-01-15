Omicidio Nada Cella la sentenza dopo 30 anni | Cecere condannata a 24 anni Soracco a due Il delitto della giovane segretaria e la svolta

Dopo oltre 30 anni, si è conclusa la vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La Corte ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di reclusione e Marco Soracco a due anni. Questa sentenza rappresenta l’epilogo di un caso che ha tenuto in sospeso la comunità locale per molti anni, portando chiarezza sulla vicenda e sui responsabili.

Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria massacrata il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, presso cui la vittima lavorava a Chiavari. Lo hanno deciso i giudici della corte d’assise di Genova, presieduta da Massimo Cusatti, chiamati a decidere sulla sorte di Cecere. Se per lei la pm Gabriella Dotto aveva chiesto l’ergastolo per omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà, per il professionista la richiesta era di quattro anni con l’accusa di favoreggiamento, perché avrebbe saputo da subito chi era l’assassina, ma non lo disse mai. 🔗 Leggi su Open.online

