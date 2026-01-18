A scuola di gusto con Ais Romagna | in partenza i corsi per sommelier e assaggiatori d' olio

Ais Romagna apre le iscrizioni ai suoi corsi nel cesenate, dedicati a chi desidera approfondire il mondo del vino e dell’olio. Sono disponibili un corso di primo livello per sommelier e un percorso per diventare assaggiatori di olio. Due opportunità per arricchire le proprie competenze sensoriali, in un contesto formativo qualificato e mirato alla scoperta di prodotti di qualità.

Doppia proposta nel cesenate targata Ais Romagna: un corso di primo livello per sommelier e un corso di degustatore olio. Entrambi i corsi si svolgeranno alle 20.30 presso Ais Romagna a Cesena (via delle Fragole, 255) e saranno preceduti da una serata di presentazione. Il corso per sommelier di primo livello prende il via martedì 3 febbraio alle 20.30, mentre la serata di presentazione è in programma martedì 27 gennaio. Durante le 15 lezioni vengono approfonditi gli aspetti basilari dell’enologia: viticoltura, servizio del vino, tipologie di vini (frizzanti, spumanti, passiti), organizzazione e gestione della cantina. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: È Ilaria Lorini la “Miglior Sommelier d’Italia Ais 2025” Leggi anche: Cesena Fiera capitale del vino della Romagna per i 60 anni dell’Associazione Italiana Sommelier Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Partono i corsi Ais a Faenza, il 21 gennaio al Verde (Primo livello) e il 22 gennaio alla Ramona (Terzo livello). E' stato presentato il progetto “Sport e Gusto – L’Alberghiero in Campo”, un percorso educativo integrato rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado che mette in relazione sport, educazione alimentare e turismo sostenibile. Un’iniziativa realizz - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.