In viale Saffi si stanno ultimando i lavori per ricavare la prima Stazione di Posta della città. Sorgerà dove c’è un vecchio edificio di proprietà del Comune, in passato già utilizzato per alloggi popolari per famiglie e persone a basso reddito. Ora l’Amministrazione investe 910mila euro per creare un nuovo servizio, con l’obiettivo di garantire un tetto e un riparo temporaneo a chi ne ha bisogno. Il progetto è finanziato dal Pnrr. La gara d’appalto se l’è aggiudicata il Consorzio Caies, una società cooperativa con sede a Cesena, mentre gli esecutori sono le imprese Ambro Edil e B impianti. La Stazione di Posta è un progetto realizzato in collaborazione con Acer e con l’Unione Rubicone e Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un tetto per i più fragili. Nasce la Stazione di Posta

Leggi anche: Potenziata l'accoglienza notturna per i senza tetto, 10 posti in più alla Stazione di Posta

Leggi anche: Sotto i portici della Stazione torna la Novena di Natale con i più fragili

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Buongiorno buone feste, auguro pace e serenità alle persone fragili, quelle senza tetto, quelle malate,un abbraccio,affettuoso vi voglio bene. - facebook.com facebook

Una settimana di pasti e un tetto per i bisognosi, doni che la San Cristoforo propone per un Natale solidale #in evidenza x.com