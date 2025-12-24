Un nuovo sportello al Vescovado | Un punto di ascolto per i fragili Marginalità sempre più complesse

È stato inaugurato al Vescovado uno sportello dedicato all’ascolto delle persone fragili, con l’obiettivo di offrire supporto in un contesto di crescente complessità sociale. In un periodo segnato da temperature molto basse, anche le marginalità sociali richiedono attenzione e ascolto. Questo nuovo servizio si inserisce nel percorso di attenzione e supporto alle fasce più vulnerabili della comunità, promuovendo un intervento concreto e di prossimità.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni parlano dell'arrivo di temperature molto fredde, proprio nel periodo delle feste. Una buona notizia magari per chi può godersele, ma pessima per le tantissime persone che, a Reggio, vivono senza dimora spesso ai margini della società. Così si concretizza col giusto "timing" l'apertura, da parte del Comune, di un punto di ascolto e presa in carico per le donne e gli uomini che vivono in condizioni di estrema fragilità. Lo spazio è operativo da lunedì, in strada del Vescovado 2. Con accesso libero lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30; nei pomeriggi di martedì e giovedì su appuntamento.

Reggio Emilia: nuovo sportello per le persone senza fissa dimora - REGGIO EMILIA – Un punto di ascolto e presa in carico per le persone senza dimora, per costruire percorsi di accesso alla rete dei servizi sociali e fornire un aiuto a chi vive in strada. reggionline.com

