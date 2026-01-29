Ascolti tv mercoledì 28 gennaio | Morbo K Una nuova vita Le Iene

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano come il film

Ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, mercoledì 28 gennaio   2026? Su Rai 1 è andato in onda Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Su Rai 2 Il Collegio. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Una nuova vita. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

Questa sera va in onda l’ultima puntata di Morbo K, la miniserie dedicata alla Giornata della Memoria.

I dati di ascolto di mercoledì 21 gennaio 2026 mostrano che su Rai1, la trasmissione “Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita” ha raggiunto circa 945 mila spettatori.

