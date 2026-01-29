I dati degli ascolti di ieri sera mostrano come il film

Ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 28 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Su Rai 2 Il Collegio. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Una nuova vita. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv mercoledì 28 gennaio: Morbo K, Una nuova vita, Le Iene

Approfondimenti su Morbo K 28 gennaio 2026

Questa sera va in onda l’ultima puntata di Morbo K, la miniserie dedicata alla Giornata della Memoria.

I dati di ascolto di mercoledì 21 gennaio 2026 mostrano che su Rai1, la trasmissione “Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita” ha raggiunto circa 945 mila spettatori.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Morbo K 28 gennaio 2026

Argomenti discussi: Ascolti tv mercoledì 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita. Sfida De Martino-Scotti; Ascolti tv ieri (21 gennaio): finale da urlo per Sabrina Ferilli, Sciarelli meglio di Vespa e del flop di Porta a Porta; Programmi in TV stasera 28 gennaio 2026: Morbo K, Una nuova vita, Chi l’ha visto? e Benfica–Real Madrid; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 28 Gennaio, in prima serata.

Ascolti tv mercoledì 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita. Sfida De Martino-ScottiRai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di mercoledì 28 gennaio ha mescolato film e serie tv. msn.com

Ascolti tv ieri 28 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 28 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 28 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

«Grande successo per la fiction “A testa alta” con Sabrina Ferilli che anche nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, ha incassato ottimi ascolti dominando i risultati degli ascolti tv. » Guardando i numeri della prima serata di mercoledì 21 gennaio 2026, - facebook.com facebook

#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 21 Gennaio 2026. #LaForzadiunaDonna (+82K) sale al 26.78%. La soap insegue #UominieDonne (+108K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com