Morbo K anticipazioni ultima puntata di mercoledì 28 gennaio 2026

Questa sera va in onda l’ultima puntata di Morbo K, la miniserie dedicata alla Giornata della Memoria. La serie, composta da quattro episodi divisi in due prime serate, racconterà le storie di Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera. La puntata finale promette colpi di scena e momenti intensi, mentre il pubblico si prepara a concludere questa fiction che ha attirato l’attenzione di molti.

Sono quattro gli episodi, suddivisi in due prime serate, di Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, la miniserie dedicata alla Giornata della Memoria con protagonisti Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera. Ecco quindi le trame. Morbo K, anticipazioni ultima puntata. 1×03: Durante il tragico rastrellamento del 16 ottobre 1943, i nazisti sigillano il Ghetto e iniziano la deportazione. Nascosti, Silvia e Pietro assistono atterriti all’operazione; il medico la convince a fuggire all’Ospedale Fatebenefratelli dove il Professor Prati avverte gli ebrei rifugiati nel Reparto K che il successo del fittizio “Morbo K” dipende dalla loro capacità di simulare l’infezione, in vista di un’ispezione imminente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

