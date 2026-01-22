I dati di ascolto di mercoledì 21 gennaio 2026 mostrano che su Rai1, la trasmissione “Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita” ha raggiunto circa 945 mila spettatori. La serata ha visto anche altri programmi, come “A Testa Alta” con il 28,2%, mentre “Vespa” ha registrato il 7,1%, superato da “Sciarelli” all’8,7%. Questi numeri riflettono le preferenze del pubblico televisivo nella

Nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, su Rai1 Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita ha interessato 945.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ha conquistato 4.034.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2 Il Collegio ha intrattenuto 282.000 spettatori pari all’ 1.7%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside si sono sintonizzati 806.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha segnato 1.372.000 spettatori ( 8.7% ). Su Rete4 Realpolitik ha totalizzato 381.000 spettatori ( 2.9% ). Su La7 Una Giornata Particolare ha raggiunto 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Mercoledì 21 Gennaio 2026. A Testa Alta 28.2%, flop Vespa 7.1%) superato da Sciarelli 8.7%

Ascolti TV | Mercoledì 21 Gennaio 2026. A Testa Alta chiude in gloria (28.2%), flop Vespa (7.1%) superato da Sciarelli (8.7%)Ecco un'introduzione adatta ai tuoi requisiti: Nella serata di mercoledì 21 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano come

Ascolti tv ieri mercoledì 21 gennaio chi ha vinto tra Porta a Porta di Vespa e A testa alta di Sabrina FerilliMercoledì 21 gennaio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi in prima serata lo speciale Porta a Porta di Bruno Vespa e A testa alta con Sabrina Ferilli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 21 Gennaio, in prima serata; Programmi in TV stasera 21 gennaio 2026: Porta a Porta 30 anni, A Testa Alta, Chi l’ha visto? e Marsiglia–Liverpool; Ascolti tv ieri mercoledì 14 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Zamora di Neri Marcorè; Bruno Vespa monopolizza la prima serata, solo due donne lo contrastano: chi.

Ascolti tv 21 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv della serata di mercoledì 21 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda una puntata speciale di Porta a Porta, mentre su Canale 5 spazio all'ultima ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (21 gennaio): finale da urlo per Sabrina Ferilli, Sciarelli meglio di Vespa e del flop di Porta a PortaSabrina Ferilli saluta e domina gli ascolti tv. Ieri mercoledì 21 gennaio 2026, infatti, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della fiction A testa alta, mentre su Rai 1 Bruno Vespa ha ... libero.it

BOOM DI ASCOLTI PER MERCOLEDÌ 2! È la serie più vista su Netflix nella seconda metà del 2025! La seconda stagione dello show con protagonista Jenna Ortega conquista la vetta della classifica con circa 120 milioni di visualizzazioni. Con questi numeri d - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Mercoledì 24 Dicembre 2025. #IlVolo al 17%, la #SantaMessa 16%, va forte #UnaPoltronaPerDue (15.4%). De Martino 23.7% vs Scotti 24.6% Tutti i dati x.com