Ascolti TV | Mercoledì 21 Gennaio 2026 A Testa Alta 28.2% flop Vespa 7.1% superato da Sciarelli 8.7%

Da tivvusia.com 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati di ascolto di mercoledì 21 gennaio 2026 mostrano che su Rai1, la trasmissione “Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita” ha raggiunto circa 945 mila spettatori. La serata ha visto anche altri programmi, come “A Testa Alta” con il 28,2%, mentre “Vespa” ha registrato il 7,1%, superato da “Sciarelli” all’8,7%. Questi numeri riflettono le preferenze del pubblico televisivo nella

Nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, su Rai1 Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita ha interessato 945.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ha conquistato 4.034.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2 Il Collegio ha intrattenuto 282.000 spettatori pari all’ 1.7%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside si sono sintonizzati 806.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha segnato 1.372.000 spettatori ( 8.7% ). Su Rete4 Realpolitik ha totalizzato 381.000 spettatori ( 2.9% ). Su La7 Una Giornata Particolare ha raggiunto 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

ascolti tv mercoled236 21 gennaio 2026 a testa alta 282 flop vespa 71 superato da sciarelli 87

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Mercoledì 21 Gennaio 2026. A Testa Alta 28.2%, flop Vespa 7.1%) superato da Sciarelli 8.7%

Ascolti TV | Mercoledì 21 Gennaio 2026. A Testa Alta chiude in gloria (28.2%), flop Vespa (7.1%) superato da Sciarelli (8.7%)Ecco un'introduzione adatta ai tuoi requisiti: Nella serata di mercoledì 21 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano come

Ascolti tv ieri mercoledì 21 gennaio chi ha vinto tra Porta a Porta di Vespa e A testa alta di Sabrina FerilliMercoledì 21 gennaio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi in prima serata lo speciale Porta a Porta di Bruno Vespa e A testa alta con Sabrina Ferilli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 21 Gennaio, in prima serata; Programmi in TV stasera 21 gennaio 2026: Porta a Porta 30 anni, A Testa Alta, Chi l’ha visto? e Marsiglia–Liverpool; Ascolti tv ieri mercoledì 14 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Zamora di Neri Marcorè; Bruno Vespa monopolizza la prima serata, solo due donne lo contrastano: chi.

Ascolti tv 21 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv della serata di mercoledì 21 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda una puntata speciale di Porta a Porta, mentre su Canale 5 spazio all'ultima ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (21 gennaio): finale da urlo per Sabrina Ferilli, Sciarelli meglio di Vespa e del flop di Porta a PortaSabrina Ferilli saluta e domina gli ascolti tv. Ieri mercoledì 21 gennaio 2026, infatti, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della fiction A testa alta, mentre su Rai 1 Bruno Vespa ha ... libero.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.