L’11 gennaio, i programmi televisivi si concentrano su Gerry Scotti, protagonista della serata. Il palinsesto del 4 gennaio mostra una predominanza di Rai1, che si prepara a una nuova fase di programmazione. La giornata riflette una certa continuità nel panorama televisivo, con attenzione alle principali reti e ai loro contenuti, in un periodo in cui l’offerta si mantiene stabile e orientata verso il pubblico di prima serata.

C’è ancora aria di festa. Il palinsesto televisivo del 4 gennaio evidenzia un assetto che, almeno per ora, pende nettamente da una parte. La sfida dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha visto Gerry Scotti imporsi ancora con decisione, forte di una formula che continua a funzionare e a intercettare un pubblico sempre più ampio. Rai1 osserva sorniona e prepara la rincorsa, ma il passo, al momento, resta ancora distante. Il dominio di Gerry Scotti non si ferma però al preserale. In prima serata, Chi vuol essere milionario – Il Torneo rafforza ulteriormente la leadership di Canale5, portando a casa di nuovo il risultato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti TV del 4 gennaio: Gerry Scotti si prende tutto. Rai1 verso la rincorsa

Leggi anche: Ascolti tv del 21 dicembre, Gerry Scotti si prende tutto. Rai1 in difficoltà

Leggi anche: Ascolti tv del 30 novembre, Rai1 schiera Carosello Love. Ma Gerry Scotti non si ferma

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ascolti tv ieri sabato 3 gennaio chi ha vinto tra Tg1 Venezuela, Quarta Repubblica, Pavarotti e Barbero; Ascolti tv sabato 3 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Tg1 per attacco Usa in Venezuela e Pavarotti 90 in replica; Stasera in tv (4 gennaio), Gerry Scotti tra La Ruota e Il Milionario sfida Ranucci e il rombo di Le Mans ’66; Ascolti tv, boom per lo speciale di Quarto Grado su Crans Montana: nell'access De Martino è più vicino a Scotti.

Ascolti tv ieri 4 gennaio 2026: dati Auditel e share tv. - I dati sugli ascolti della prima fascia di serata di domenica 4 gennaio 2026. mam-e.it