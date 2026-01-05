Ascolti TV del 4 gennaio | Gerry Scotti si prende tutto Rai1 verso la rincorsa
L’11 gennaio, i programmi televisivi si concentrano su Gerry Scotti, protagonista della serata. Il palinsesto del 4 gennaio mostra una predominanza di Rai1, che si prepara a una nuova fase di programmazione. La giornata riflette una certa continuità nel panorama televisivo, con attenzione alle principali reti e ai loro contenuti, in un periodo in cui l’offerta si mantiene stabile e orientata verso il pubblico di prima serata.
C’è ancora aria di festa. Il palinsesto televisivo del 4 gennaio evidenzia un assetto che, almeno per ora, pende nettamente da una parte. La sfida dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha visto Gerry Scotti imporsi ancora con decisione, forte di una formula che continua a funzionare e a intercettare un pubblico sempre più ampio. Rai1 osserva sorniona e prepara la rincorsa, ma il passo, al momento, resta ancora distante. Il dominio di Gerry Scotti non si ferma però al preserale. In prima serata, Chi vuol essere milionario – Il Torneo rafforza ulteriormente la leadership di Canale5, portando a casa di nuovo il risultato. 🔗 Leggi su Dilei.it
