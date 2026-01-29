Ascolti TV 29 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati ufficiali degli ascolti TV della prima serata di ieri mostrano ancora una volta quali programmi hanno dominato il prime time. Come ogni mattina, ecco i numeri aggiornati: chi ha vinto e chi ha perso nel confronto tra i vari show e film trasmessi giovedì 29 gennaio.

Ascolti TV 29 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 29 Gennaio 2026. Ultimo aggiornamento: 29012026, 19:03 In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Giovedì 29 Gennaio 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 29 Gennaio 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Giovedì 29 Gennaio 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 29 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata Approfondimenti su Auditel 29Gennaio2026 Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata Ecco i dati Auditel ufficiali relativi alla prima serata di giovedì 1 gennaio 2026. Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata Ecco i dati Auditel della prima serata di venerdì 2 gennaio 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Auditel 29Gennaio2026 Argomenti discussi: Ascolti tv mercoledì 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita. Sfida De Martino-Scotti; Ascolti tv 19 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig, la sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna; Ascolti tv ieri (22 gennaio): il ritorno di Striscia non sfiora Raoul Bova, De Martino supera Scotti; Ascolti tv domenica 18 gennaio: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario e Prima di noi. Che Tempo Che Fa sul podio con il ricordo di... Ascolti tv ieri 29 gennaio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 29 gennaio 2026: share tv e dati Auditel. Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti della prima serata di 29 gennaio. mam-e.it Mini-guida: come leggere gli ascoltiScopri i numeri vincenti dell'estrazione Lotto del 29 Gennaio 2026! Controlla anche SuperEnalotto e 10eLotto con jackpot e quote ufficiali. Quando un Direttore d’Orchestra di Sanremo punta ... atomheartmagazine.com Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di mercoledì 28 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook TV Ascolti #blob Martedì 27 Gennaio 2026: 1.115.000 spettatori (6.1%), x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.