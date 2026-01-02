Ascolti TV 2 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel della prima serata di venerdì 2 gennaio 2026. Questa panoramica fornisce un quadro dettagliato degli ascolti televisivi registrati, offrendo informazioni utili per analizzare le preferenze del pubblico e le performance delle principali reti. Di seguito, i dati ufficiali relativi agli ascolti televisivi della serata.

Ascolti TV 2 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 2 Gennaio 2026. Gli ascolti TV del 2 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Purché finisca bene, mentre Canale 5 ha risposto con Francesca Cabrini. Italia 1 ha offerto Harry Potter E Il Calice Di Fuoco, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Quarto Grado e The Illusionist – L’illusionista. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata Leggi anche: Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata Leggi anche: Ascolti TV 2 Novembre 2025: i dati Auditel della prima serata Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ascolti tv ieri 31 dicembre: a Capodanno vince Liorni (ma Federica Panicucci sale), Gerry Scotti tocca il 29,5%; The Pitt 2, Gomorra le origini, Bridgerton 4: tutte le nuove serie tv in arrivo a gennaio; Natale 2025 in TV: il calendario dei film da guardare dal 24 dicembre al 6 gennaio; Ascolti tv, ‘La voce di Cupido’ su Rai1 vince con 16,8%. Ascolti tv ieri 2 gennaio 2026: dati Auditel e share tv. - Ascolti tv ieri 2 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di giovedì 3 gennaio 2026. mam-e.it

Ascolti tv 1 gennaio 2026: chi ha vinto tra Biancaneve e i sette nani e Santo cielo, i dati di Scotti e De Martino - Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv giovedì 1 gennaio 2026, tra Rai 1 con Biancaneve e i sette nani e il film Santocielo di Ficarra e Picone ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (1 gennaio 2026): intramontabile Biancaneve, colpo da urlo di Nuzzi - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). libero.it

#AscoltiTV Total Audience | Giovedì 1 Gennaio 2026. #UnPostoalSole (+24K) e #LaPromessa (+18K) crescono più di tutti. Il Concerto La Fenice (+17K) supera i 3 milioni. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

senza soluzione di continuità, VOLONTÀ ultimo recupero dell’anno forse ci si vede a cesena il 4 gennaio grazie a tutte/i per questo anno di inviti incontri ascolti parole dialoghi abbracci insulti relazioni condivisioni che il contagio continui state bene sempre av - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.