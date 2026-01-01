Ascolti TV 1 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel ufficiali relativi alla prima serata di giovedì 1 gennaio 2026. Questa panoramica fornisce un quadro preciso delle preferenze degli spettatori italiani, offrendo un'analisi obiettiva delle trasmissioni più seguite e delle tendenze di ascolto della serata. Di seguito, i risultati dettagliati per comprendere meglio l'andamento della televisione nel primo giorno del nuovo anno.

Ascolti TV 1 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 1 Gennaio 2026. Gli ascolti TV dell’ 1 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Biancaneve e i sette nani, mentre Canale 5 ha risposto con Santocielo. Italia 1 ha offerto Harry Potter E Il Prigioniero Di Azkaban, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Codice D’Onore e L’Impero del Sole. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

