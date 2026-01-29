Arriva la Fiamma Olimpica | in Brianza le scuole chiuse in anticipo

Questa mattina le scuole di diversi comuni della Brianza hanno deciso di chiudere in anticipo, anticipando la fine delle lezioni. La decisione arriva mentre si avvicinano le Olimpiadi, con le tappe della Fiamma olimpica in programma il 3 e il 4 aprile. La fiaccola attraverserà 11 comuni, creando grande attesa tra i cittadini e le famiglie.

Mancano ormai pochi giorni alle Olimpiadi. In Brianza, martedì 3 per la tappa numero 58 e mercoledì 4 per la tappa numero 59, la Fiamma olimpica attraverserà ben 11 comuni (qui il percorso e le strade chiuse). Durante il suo passaggio sono state previste delle limitazioni e delle chiusure alla.🔗 Leggi su Monzatoday.it

La Fiamma olimpica sta per arrivare in Brianza, proseguendo il suo percorso dopo aver attraversato Roma e molte altre città italiane.

Il 6 febbraio, in occasione dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, alcune scuole di Milano resteranno chiuse.

