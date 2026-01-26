Scuole chiuse a Milano per le Olimpiadi | dove non si farà lezione il 6 febbraio per la Fiamma Olimpica

Il 6 febbraio, in occasione dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, alcune scuole di Milano resteranno chiuse. Questa misura è stata adottata per consentire lo svolgimento delle cerimonie e degli eventi correlati alla Fiamma Olimpica. La chiusura riguarda specifici istituti e verrà comunicata direttamente alle famiglie interessate. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti presso le scuole di riferimento.

Venerdì 6 febbraio, in vista dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali, è stata disposta la chiusura di alcune scuole a Milano. L'elenco degli istituti che resteranno chiusi all'interno dell'anello cittadino corrispondente alla circonvallazione esterna. Il 6 febbraio, in occasione dell'arrivo della torcia olimpica a Milano, le scuole situate all'interno della circonvallazione resteranno chiuse. La decisione del prefetto Claudio Sgaraglia di far tenere chiuse per ragioni di sicurezza molte scuole il 6 febbraio divide.

